Аббас считает, что США должны вмешаться, чтобы предотвратить операцию Израиля в Рафахе

Мировое сообщество и особенно американская администрация должны вмешаться, чтобы не позволить Израилю провести полномасштабную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Необходимо, чтобы международное сообщество и особенно администрация США вмешались в сложившуюся ситуацию и заставили Израиль предотвратить агрессивные действия против города Рафах, поскольку если эта операция состоится, она приведет к гуманитарной катастрофе и массовым убийствам палестинцев", - приводит слова Аббаса агентство WAFA.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) указал, что в настоящий момент в Рафахе находятся более 1,5 млн палестинцев, "которые были вынуждены бежать из северных и центральных районов Газы из-за израильской агрессии".

По мнению Аббаса, целью операции в Рафахе является изгнание палестинского народа с его территории и повторение событий 1948 года.

"Мы не позволим этому случиться снова", - подчеркнул глава ПНА.

7 февраля глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя он поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов палестинского радикального движения ХАМАС в этом городе. В ночь на 12 февраля арабские СМИ проинформировали о нанесении израильскими ВС массированных ударов по городу Рафах. По последним данным телеканала Al Mayadeen, жертвами бомбардировок стали не менее 100 человек, более 230 получили ранения.