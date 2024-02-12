Аббас считает, что США должны вмешаться, чтобы предотвратить операцию Израиля в Рафахе

Мировое сообщество и особенно американская администрация должны вмешаться, чтобы не позволить Израилю провести полномасштабную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Необходимо, чтобы международное сообщество и особенно администрация США вмешались в сложившуюся ситуацию и заставили Израиль предотвратить агрессивные действия против города Рафах, поскольку если эта операция состоится, она приведет к гуманитарной катастрофе и массовым убийствам палестинцев", - приводит слова Аббаса агентство WAFA.
Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) указал, что в настоящий момент в Рафахе находятся более 1,5 млн палестинцев, "которые были вынуждены бежать из северных и центральных районов Газы из-за израильской агрессии".
По мнению Аббаса, целью операции в Рафахе является изгнание палестинского народа с его территории и повторение событий 1948 года.
"Мы не позволим этому случиться снова", - подчеркнул глава ПНА.
7 февраля глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя он поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов палестинского радикального движения ХАМАС в этом городе. В ночь на 12 февраля арабские СМИ проинформировали о нанесении израильскими ВС массированных ударов по городу Рафах. По последним данным телеканала Al Mayadeen, жертвами бомбардировок стали не менее 100 человек, более 230 получили ранения.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.