Орбан: ЕС не в состоянии дать Киеву достаточно денег для победы

Евросоюз не в состоянии предоставить Киеву денежные средства в количестве, достаточном для победы над Россией, признался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет Die Presse.

Орбан пояснил, что европейцы выражают недовольство тем, что их правительства направляют деньги Киеву, а не тратят их на решение внутренних проблем.

Премьер отметил, что на фоне этого главы государств и правительств не в состоянии финансировать Украину в достаточных объемах.

«Мы не в состоянии этого сделать. Деньги — это действительно проблема», — заметил Орбан.

По его словам, Владимир Зеленский не только не вернет утраченные территории, но и потеряет еще ряд регионов.