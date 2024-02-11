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Сунак прокомментировал интервью Путина Карлсону

Ответственность за конфликт на Украине лежит на России, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту.

Журналисты попросили главу правительства прокомментировать прозвучавшие в интервью тезисы об ответственности западных стран, настаивавших на расширении НАТО, за сложившуюся на Украине ситуацию.

«Это явно нелепо. Россия осуществила незаконное и ничем не спровоцированное вторжение на территорию Украины», — отметил Сунак.

Премьер заметил, что гордится действиями властей Великобритании по поддержке Украины. Он добавил, что королевство будет помогать Киеву «так долго, как это будет необходимо».

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Отмечается, что Риши Сунак практически дословно повторил комментарий канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу интервью.

Напомним, что Россия с 1991 года настаивала на внеблоковом статусе Украины, с 2014 года призывала к мирному разрешению конфликта на востоке республики. По мнению экспертов, Москва сделала все возможное, чтобы завершить противостояние дипломатическим путем.

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