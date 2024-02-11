Сунак прокомментировал интервью Путина Карлсону

Ответственность за конфликт на Украине лежит на России, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту.

Журналисты попросили главу правительства прокомментировать прозвучавшие в интервью тезисы об ответственности западных стран, настаивавших на расширении НАТО, за сложившуюся на Украине ситуацию.

«Это явно нелепо. Россия осуществила незаконное и ничем не спровоцированное вторжение на территорию Украины», — отметил Сунак.

Премьер заметил, что гордится действиями властей Великобритании по поддержке Украины. Он добавил, что королевство будет помогать Киеву «так долго, как это будет необходимо».

Отмечается, что Риши Сунак практически дословно повторил комментарий канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу интервью.