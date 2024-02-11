СМИ узнали об оскорбительном прозвище Шольца

В Вашингтоне нелестно высказываются о канцлере ФРГ Олафе Шольце, его называют собакой президента США Джо Байдена. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В Соединенных Штатах существует поговорка, введенная в оборот экс-президентом Гарри Трумэном: «Если вы желаете иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку».

Источник отметил, что на фоне этого в Госдепартаменте заявляют: «у Байдена даже есть двуногий немецкий друг».

«Шольц любит прятаться за Байденом. Мы видели это, например, в вопросе о поставках танков и ракет дальнего радиуса действия», — уточнил директор европейского направления Hudson Institute Питер Раф.