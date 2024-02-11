В Белом доме назвали «безумием» высказывание Трампа о НАТО и России
Угрозы Дональда Трампа в адрес союзников США по НАТО — это «ужасно и безумно». Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, передает Bloomberg.
Бейтс упрекнул Трампа за высказывание о том, что он позволит России делать что угодно со странами НАТО, не выполняющими свои финансовые обязательства в рамках альянса.
«Поощрение вторжений… в страны-союзники ужасно и безумно. И оно ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны», — заявил представитель Белого дома.
По его мнению, «опытное руководство президента Байдена» привело к тому, что НАТО «сейчас является самой крупной и важной организацией, которой она когда-либо была».
На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что НАТО была «банкротом», пока он не пришел и не заставил ее членов «платить». Одному из европейских лидеров Трамп заявил на встрече НАТО, что даст России делать «все, что они, черт возьми, захотят» с теми, кто не выполняет свои обязательства.
Многие страны-члены НАТО не выполняют взятое в 2014 году обещание инвестировать 2% валового внутреннего продукта в оборону. Будучи президентом Трамп неоднократно требовал от них увеличить оборонные бюджеты и критиковал за то, что они безответственно пользуются военной мощью США. Иногда он даже ставил под сомнение ценность членства в НАТО для США.