Бейтс упрекнул Трампа за высказывание о том, что он позволит России делать что угодно со странами НАТО, не выполняющими свои финансовые обязательства в рамках альянса.

«Поощрение вторжений… в страны-союзники ужасно и безумно. И оно ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны», — заявил представитель Белого дома.

По его мнению, «опытное руководство президента Байдена» привело к тому, что НАТО «сейчас является самой крупной и важной организацией, которой она когда-либо была».

На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что НАТО была «банкротом», пока он не пришел и не заставил ее членов «платить». Одному из европейских лидеров Трамп заявил на встрече НАТО, что даст России делать «все, что они, черт возьми, захотят» с теми, кто не выполняет свои обязательства.