Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "величайшим торговцем в истории". Об этом пишет Bloomberg.

В статье говорится, что Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине. В своей речи он заявил, что США должны уладить украинский конфликт, и он его уладит.

Также он предположил, что США могут лишиться сотен миллиардов долларов, если Украина заключит сделку с Россией, и "внезапно никто больше не захочет иметь с нами дело". В связи с этим Трамп назвал Зеленского "величайшим торговцем в истории".

Автор публикации отмечает, что возможное возвращение Трампа в Белый дом становится важным фактором в конфликте на Украине, особенно на фоне того, что контрнаступление ВСУ провалилось, Зеленский поссорился со своим высшим военным командующим, а военная помощь США застряла в конгрессе.