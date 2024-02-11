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Клинтон рассказала о проблеме Белого дома

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в Белом доме признали проблемой преклонный возраст и постоянные оговорки президента США Джо Байдена. Слова Клинтон приводит телеканал Fox News.

Клинтон рассказала о проблеме Белого дома
© Газета.Ru

"Я постоянно разговаривала с людьми в Белом доме, и вы знаете, они знают, что это проблема, но, как я люблю говорить, "послушайте, это законная проблема", - заявила Клинтон.

При этом бывший госсекретарь добавила, что все равно поддержит Байдена на выборах из-за его "заслуг".

"Я думаю, что он проделал действительно хорошую работу на посту президента", - утверждает Клинтон.

Клинтон предложила президенту больше "сосредоточиться на мудрости", которую он приобрел с годами, и "пошутить" над своим возрастом.

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До этого активисты попытались сорвать выступление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, назвав ее "военным преступником". После этого охрана вывела мужчину из зала. При этом он выкрикивал лозунг "Свободу Палестине". Клинтон в ответ на это сказала, что "крики не решают проблем".

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