Нетаньяху рассказал о последнем бастионе ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что находящийся в секторе Газа город Рафах является последним бастионом палестинского движения ХАМАС, израильские войска собираются взять этот город. Об том глава израильского кабмина сообщил в интервью телеканалу ABC.

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"Мы собираемся это сделать. Мы собираемся собрать оставшиеся террористические батальоны ХАМАСА в Рафахе, который является последним бастионом, но мы собираемся это сделать", - заявил Нетаньяху.

Кроме того, он отметил, что победа Израиля в вооруженном конфликте с ХАМАС уже близка.