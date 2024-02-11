Папа Римский пошутил над прической президента Аргентины

Папа Римский Франциск пошутил над президентом Аргентины Хавьером Милеем при их первой встрече. Об этом сообщает газета La Nación.

По случаю канонизации первой аргентинской святой Мамы Антулы, в Ватикан прибыл президент Украины Хавьер Милей. Во время короткой встречи с папой Римским Франциском лидеры стран смогли немного пообщаться. Его святейшество не упустил шанса подшутить над шевелюрой аргентинца.

"Ты подстригся?", – спросил папа Римский Милея, улыбаясь. Затем они обнялись.

Президент Аргентины славится своей растрепанной прической, за которую он получил прозвище peluca (парик).

При этом известно, что во время президентской кампании Милей не раз критиковал папу Римского Франциска, который также является аргентинцем и очень уважается в стране. Нынешний глава государства называл Франциска "представителем всего самого вредного на Земле", а один из советников Милея и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Будучи президентом страны Милей сменил риторику в отношении папы на положительную.