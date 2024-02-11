Стало известно о «президентском коконе» для Байдена

"За прошедшие годы некоторые из ключевых помощников мистера Байдена перешли от того, чтобы позволять "Джо быть Джо", к тому, чтобы окутать его президентским коконом, который призван защитить его от словесных промахов и физических спотыканий", - говорится в сообщении издания.

Речь идет о том, что помощники Байдена, к примеру, предлагают ему более короткую лестницу, когда глава государства поднимается на борт самолета, а когда дело доходит до пресс-конференций, "они громко и быстро кричат, чтобы закончить вопросы, иногда крадут классическую тактику вручения наград и включают громкую музыку, чтобы сигнализировать об окончании мероприятия".