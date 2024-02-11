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Стало известно о «президентском коконе» для Байдена

Помощники президента США Джо Байдена из-за постоянных оговорок американского лидера взяли президента "в кокон". Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

Стало известно о «президентском коконе» для Байдена
© Газета.Ru

"За прошедшие годы некоторые из ключевых помощников мистера Байдена перешли от того, чтобы позволять "Джо быть Джо", к тому, чтобы окутать его президентским коконом, который призван защитить его от словесных промахов и физических спотыканий", - говорится в сообщении издания.

Речь идет о том, что помощники Байдена, к примеру, предлагают ему более короткую лестницу, когда глава государства поднимается на борт самолета, а когда дело доходит до пресс-конференций, "они громко и быстро кричат, чтобы закончить вопросы, иногда крадут классическую тактику вручения наград и включают громкую музыку, чтобы сигнализировать об окончании мероприятия".

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Кроме того, в администрации Байдена ограничивают его от публичных интервью, что является "стратегическим решением", по мнению источников издания.

До этого профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари отметил, что у президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции.

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