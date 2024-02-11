«С каждым днем все хуже»: бывший врач Белого дома о Байдене

Я говорил с тех пор, как он был кандидатом, что этот человек по когнитивным способностям не подходит на роль нашего президента, нашего главнокомандующего и главы нашего государства. Я наблюдал за этим человеком каждый день в Западном крыле и его окрестностях в течение восьми лет, когда он был вице-президентом, — объяснил врач.