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Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать страны НАТО

Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом будет "поощрять" Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.

Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать страны НАТО
© globallookpress.com

Трамп сделал это заявление в субботу во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине перед предвыборными праймериз республиканцев в штате, которые состоятся 24 февраля, сообщает Guardian. Бывший президент выразил опасения по поводу оказания Соединенными Штатами помощи Украине, а также по поводу существования НАТО, альянса из 31 страны, который США обязались защищать, когда это необходимо.

Трамп выступил с требованием по Украине

В субботу Трамп заявил, что во время неустановленной встречи НАТО он сказал своему коллеге-главе государства, что США под его руководством не будут защищать ни одну страну, которая "нарушила правила", сообщает AFP.

"Один из президентов большой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы защитите нас?" - процитировал Трамп, добавив: "Я сказал: Вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж?". "Нет, я бы не стал защищать тебя. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить. Ты должен оплатить свои счета", - заключил бывший президент США.

Трамп в субботу также отметил недавний провал законопроекта конгресса, направленного на решение миграционного кризиса на границе США и Мексики. Законопроект был поддержан действующим президентом-демократом Джо Байденом, и Трамп пообещал, что в случае его повторного избрания он проведет "массовую операцию по депортации" мигрантов в свой первый день возвращения в Овальный кабинет.

Трамп в последние дни в опросах общественного мнения постепенно увеличивает свое преимущество над Байденом, который победил бывшего президента на выборах 2020 года. Тем не менее, ему предъявлено более 90 уголовных обвинений. В этих пунктах, содержащихся в четырех отдельных обвинительных заключениях, выдвинутых в различных юрисдикциях, утверждается, что Трамп пытался подорвать результаты выборов, которые проиграл, незаконно хранил секретные материалы после ухода с поста президента и другие. Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

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