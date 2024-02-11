Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать страны НАТО

Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом будет "поощрять" Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.

Трамп сделал это заявление в субботу во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине перед предвыборными праймериз республиканцев в штате, которые состоятся 24 февраля, сообщает Guardian. Бывший президент выразил опасения по поводу оказания Соединенными Штатами помощи Украине, а также по поводу существования НАТО, альянса из 31 страны, который США обязались защищать, когда это необходимо.

В субботу Трамп заявил, что во время неустановленной встречи НАТО он сказал своему коллеге-главе государства, что США под его руководством не будут защищать ни одну страну, которая "нарушила правила", сообщает AFP.

"Один из президентов большой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы защитите нас?" - процитировал Трамп, добавив: "Я сказал: Вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж?". "Нет, я бы не стал защищать тебя. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить. Ты должен оплатить свои счета", - заключил бывший президент США.

Трамп в субботу также отметил недавний провал законопроекта конгресса, направленного на решение миграционного кризиса на границе США и Мексики. Законопроект был поддержан действующим президентом-демократом Джо Байденом, и Трамп пообещал, что в случае его повторного избрания он проведет "массовую операцию по депортации" мигрантов в свой первый день возвращения в Овальный кабинет.