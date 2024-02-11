Аналитик рассказал о подготовке властей Украины к переговорам с Россией

«Политики и чиновники Украины хотят снять с себя ответственность за будущее соглашение. Украинские элиты находятся в сложной ситуации из-за нереалистичных требований к России, а отказ от них будет крайне болезненным и трудным», – отметил аналитик.

По мнению Ливена, для Киева представляют угрозу как преимущество российской стороны на поле боя, которое только растет, так и политическая нестабильность на Украине. Аналитик считает, что киевским властям следует поторопиться с началом мирных переговоров, потому что есть риск, что Киеву уже нечего будет предложить Москве, передает Responsible Statecraft.