Украина готовится к переговорам с Россией
Кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) объясняются подготовкой к мирному соглашению с Россией. Это утверждает директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.
«Политики и чиновники Украины хотят снять с себя ответственность за будущее соглашение. Украинские элиты находятся в сложной ситуации из-за нереалистичных требований к России, а отказ от них будет крайне болезненным и трудным», – отметил аналитик.
По мнению Ливена, для Киева представляют угрозу как преимущество российской стороны на поле боя, которое только растет, так и политическая нестабильность на Украине. Аналитик считает, что киевским властям следует поторопиться с началом мирных переговоров, потому что есть риск, что Киеву уже нечего будет предложить Москве, передает Responsible Statecraft.
Ранее бывший лидер «Партии независимости Соединенного Королевства» и «Партии Brexit» Найджел Фарадж заявил: он шокирован тем, что Запад не рассматривает идею проведения каких-либо переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине.