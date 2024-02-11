Financial Times: в Бразилии чуть не случился военный переворот

В 2022 году в Бразилии едва не произошел военный переворот, пишет британское издание Financial Times. Бывший президент страны Жаир Болсонару подговаривал военных.

По данным издания, ссылающегося на бразильское полицейское расследование, Болсонару и его соратники хотели воспрепятствовать вхождению во власть победившего в том году на выборах в Бразилии Лулы да Силвы.

По той или иной причине военные командиры отказались от участия в военном перевороте, так что все ограничилось крупными беспорядками. Сейчас в отношении Болсонару идет расследование.