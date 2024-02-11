Байдена назвали угрозой для США

Президент США Джо Байден представляет угрозу для безопасности страны из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он указал, что глава государства страдает провалами в памяти, вследствие чего возникают сомнения относительно его способности управлять страной. Эксперт отметил, что к аналогичному мнению приходят и власти других странах, в том числе России.

Так, по его словам, российский лидер Владимир Путин считает бессмысленным диалог с американским коллегой.

«Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью [журналиста] Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения», — посетовал Джонсон.

Он напомнил, что ухудшение ментального состояния Байдена обсуждалось еще три года назад. Эксперт выразил уверенность, что «деменция» президента продолжит развиваться, а улучшений не предвидится.