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ФРГ, Франция и Польша решили бороться с информацией из России

Главы МИД Франции, Польши и Германии намерены встретиться под Парижем с тем, чтобы обсудить общую борьбу с «российской дезинформацией».

ФРГ, Франция и Польша анонсировали борьбу с информацией из России
© ТАСС

«Три наших государства являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации. В понедельник мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак», - заявил в интервью изданию Ouest France министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Главы МИД намерены объяснить общественности, почему вся информация, поступающая из России, является «злом».

Ранее «СП» писала о том, что министр иностранных дел Франции заявил о необходимости инвестиций в оборону.

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