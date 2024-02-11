ФРГ, Франция и Польша анонсировали борьбу с информацией из России

ФРГ, Франция и Польша решили бороться с информацией из России
Главы МИД Франции, Польши и Германии намерены встретиться под Парижем с тем, чтобы обсудить общую борьбу с «российской дезинформацией».
«Три наших государства являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации. В понедельник мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак», - заявил в интервью изданию Ouest France министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
Главы МИД намерены объяснить общественности, почему вся информация, поступающая из России, является «злом».
Ранее «СП» писала о том, что министр иностранных дел Франции заявил о необходимости инвестиций в оборону.