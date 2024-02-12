В Газе заявили, что с начала конфликта в анклаве погибли не менее 126 журналистов

По меньшей мере 126 работников СМИ погибли в секторе Газа с начала в октябре 2023 года нового витка эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба властей анклава в Telegram-канале.

По ее сведениям, за последние дни в Газе жертвами обстрелов стали палестинская журналистка, а также сотрудница одного из ливийских телеканалов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.