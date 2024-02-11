Орбан спрогнозировал будущее украинского конфликта в 2024 году

Конфликт на Украине не закончится в 2024 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом со ссылкой на издание Die Presse сообщает ТАСС.

По его словам, венгерское правительство приложит все усилия для прекращения огня и старта мирных переговоров.

Ранее в феврале в российском МИД заявили, что Украина сама лишила себя возможности урегулировать конфликт политическими методами.

«Ни у Киева, ни у его западных кураторов нет политической воли к миру. Они по-прежнему мыслят категориями войны и тщетно мечтают одолеть Россию на поле боя», — отметил заместитель главы МИД Михаил Галузин.