Орбан сделал откровенное заявление о России

«Мы не в состоянии этого сделать. Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства все больше помогают Украине финансово. Мы не можем позволить себе предоставить ей финансовые ресурсы, которые позволили бы ей одержать военную победу», — заявил Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, слова передает издание Die Presse.