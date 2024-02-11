Орбан сделал откровенное заявление о России

Евросоюз (ЕС) не может дать Украине достаточно помощи для победы над РФ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы не в состоянии этого сделать. Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства все больше помогают Украине финансово. Мы не можем позволить себе предоставить ей финансовые ресурсы, которые позволили бы ей одержать военную победу», — заявил Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, слова передает издание Die Presse.
Орбан подчеркнул, что киевский режим может потерять еще больше территорий и проиграть в боевых действиях. Шюссель отметил, что Украина проиграет, если ЕС не отправит необходимого вооружения и денежных средств.
Ранее Орбан заявил, что ЕС ослаблен, чтобы Россия воспринимала его действия серьезно. По его словам, России необходимо дать понять, что европейцы готовы соблюдать интересы обеих сторон.