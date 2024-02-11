Профессор констатировал наличие у Байдана деменции

"Снижение когнитивных способностей (Байдена. — Прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально", — заявил профессор университета Джона Хопкинса.