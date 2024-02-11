Профессор констатировал наличие у Байдана деменции

Байдану озвучили печальные новости о его "диагнозе"
Президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение.
"Снижение когнитивных способностей (Байдена. — Прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально", — заявил профессор университета Джона Хопкинса.
Профессор подчеркнул, что для любого человека нормально иногда путать слова и делать ошибки в речи. Однако в случае Джо Байдена провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство.
"При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция", — предупредил Макари.
Ранее "СП" писала, что американцы больше не видят Байдена президентом.