$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Байдану озвучили печальные новости о его "диагнозе"

Президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение.

Профессор констатировал наличие у Байдана деменции
© ТАСС/ZUMA

"Снижение когнитивных способностей (Байдена. — Прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально", — заявил профессор университета Джона Хопкинса.

Профессор подчеркнул, что для любого человека нормально иногда путать слова и делать ошибки в речи. Однако в случае Джо Байдена провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство.

"При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция", — предупредил Макари.

Ранее "СП" писала, что американцы больше не видят Байдена президентом.

Newsweek: Оговорка Байдена на церемонии в США вызвала лавину шуток и мемов

В мире
Джон Хопкинс
Джозеф Байден
Соединенные Штаты