В Финляндии состоится второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов пройдет в Финляндии, в ходе них будет выбран 13-й по счету глава государства. После состоявшегося в конце января первого тура во второй вышли бывший глава правительства Александер Стубб и депутат парламента, экс-глава МИД Пекка Хаависто.

Право голоса в Финляндии имеют около 4,55 млн человек при населении 5,56 млн. Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Досрочное голосование прошло с 31 января по 6 февраля, явка составила 44,5%.

Итоги выборов станут известны до конца дня. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

Президента в Финляндии избирают на шестилетний срок.

Программы претендентов

Финляндия - парламентская республика. В ведении президента страны находятся вопросы безопасности и внешней политики. Экономикой и финансами, как и всеми остальными темами, занимается исключительно правительство.

Предвыборная кампания Хаависто проходила под девизом "Объединенная Финляндия". Он выступает за сотрудничество с США, которое, по его мнению, усиливает безопасность страны. По теме конфликта на Украине экс-глава МИД заявляет, что для мирных переговоров нужно говорить с каждым желающим, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по мнению Хаависто, подходящий момент еще не наступил. Кроме того, экс-глава МИД - сторонник дальнейшего закрытия границы Финляндии с РФ в связи с ситуацией с беженцами.

В свою очередь Стубб, который возглавлял правительство в 2014-2015 годах, проводил свою предвыборную кампанию под девизом "Объединяющий фактор" и потратил на нее больше всех своих конкурентов - около €2 млн. В рекламных роликах участвовали представители шоу-бизнеса, искусства и культуры Финляндии. С начала 2000-х годов Стубб поддерживает членство страны в Североатлантическом альянсе. Кроме того, по его мнению, страна должна провести саммит НАТО в 2026 или 2027 году и стремиться к членству в СБ ООН в 2029-2030 годах. Экс-премьер рассматривает Финляндию как одного из 10 наиболее важных стратегических партнеров США, при этом он считает невозможными переговоры с Россией до окончания СВО на Украине.

Шансы на победу

Многочисленные соцопросы неизменно показывают, что победителем станет Стубб. Так, по результатам опроса крупнейшей газеты страны Helsingin Sanomat, опубликованным за неделю до основного дня выборов, Стубб должен набрать 54%, а Хаависто - только 46%.