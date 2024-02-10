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На Западе обеспокоились доминированием России в атомной сфере

Европейский союз (ЕС) и Соединенных Штатов обеспокоены риском того, что Россия может прекратить поставки топлива для реакторов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

На Западе обеспокоились доминированием РФ в атомной сфере
© Lenta.ru

Как отмечет издание, Россия сохраняет доминирующую позицию на рынке обогащенного урана. Уточняется, что Россия поставляет до 20 процентов урана в США. Более того, половина всех мировых мощностей по обогащению урана находится в РФ.

Вместе с тем Запад обеспокоен, что поставки топлива могут прекратиться в любой момент. В связи с этим западные страны начали активно инвестировать в собственные компании.

В ноябре 2023 года Россия вернула себе статус главного экспортера урана в США. Выяснилось, что по итогам 11 месяцев 2023 года США купили у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму — 96 миллионов долларов.

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