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Описано влияние отставки президента Венгрии на политический курс страны

Отставка президента Венгрии Каталин Новак не изменит курса страны, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он описал, как уход лидера государства с поста повлияет на политику Будапешта.

Описано влияние отставки президента Венгрии на политический курс страны
© Lenta.ru

«В венгерской политике президент не играет какой-либо значимой роли, это скорее протокольно-дипломатическая должность. Формально по конституции президент Венгрии — глава государства, но по типу своего политического устройства Венгрия — парламентская республика. Реальные полномочия и реальная власть принадлежат партии, победившей на выборах. Именно победившая партия формирует правительство, а премьер-министр фактически является главной действующей политической фигурой. И мы это видим — Виктор Орбан является премьер-министром и фактически осуществляет и реализует внутреннюю и внешнюю политику страны», — объяснил политолог.

Скандал с отставкой главы государства на некоторое время станет главной темой в венгерском информационном пространстве, полагает Топорнин. По его словам, это событие произведет больше медийный эффект.

"У президента в основном церемониальные протокольные полномочия — подписывать законы, присутствовать на важных политических событиях, получать верительные грамоты от иностранных послов, принимать участие в конференциях, где нужно представить Венгрию и так далее. Какого-то серьезного влияния на политическую жизнь в Венгрии отставка президента иметь не будет". Николай Топорнин, политолог

10 февраля президент Венгрии Каталин Новак объявила, что уходит в отставку. Это произошло после того, как она помиловала мужчину, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуализированном насилии в детском доме. Решение главы государства вызвало серьезный скандал. 9 февраля на улицы Будапешта вышли не менее тысячи протестующих, которые требовали отставки президента.

Новак заявила, что не знала о преступлении, совершенном помилованным. Она попросила прощения у жертв и всех, кого мог задеть ее указ. Помилованный преступник Эндре К. был осужден на три года за помощь директору приюта в Бичке. Он шантажом заставил нескольких детей отказаться от показаний против директора-педофила. Сам глава детского дома Янош В., возглавлявший его 26 лет, с 2004 по 2016 год домогался как минимум десяти несовершеннолетних мальчиков. Руководитель учреждения получил восемь лет тюрьмы.

Политик вступила в должность в мае 2022 года. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту.

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