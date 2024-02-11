В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Украине

Американский сенатор Майк Ли проговорил почти четыре часа, протестуя против законопроекта о помощи Украине. На заседании сената он призывал коллег голосовать против.
«Выступление Майка Ли продолжалось три часа и 56 минут. Сенат собирался для проработки выделения Украине 60 миллионов долларов, исключив вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией. Сенатор выступал против законопроекта о помощи Киеву и призывал коллег поступить так же», — пишут РИА Новости.
«Пусть мне скажут, когда Украину приняли 51-м штатом. Я пропустил этот день», — сказал республиканец.
В воскресенье, 11 февраля, возможно голосование о завершении обсуждения законопроекта, который предполагает также выделение средств Израилю и Тайваню. Требуется 41 голос из 100, чтобы заблокировать инициативу.
«Мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект. Я надеюсь, что они передумают», — заявил Ли.