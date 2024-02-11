В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Украине

«Выступление Майка Ли продолжалось три часа и 56 минут. Сенат собирался для проработки выделения Украине 60 миллионов долларов, исключив вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией. Сенатор выступал против законопроекта о помощи Киеву и призывал коллег поступить так же», — пишут РИА Новости.