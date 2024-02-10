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В ФРГ назвали "большую коалицию" самым вероятным вариантом будущего правительства

"Большая коалиция" (Социал-демократическая партия Германии и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - ХДС/ ХСС) является наиболее вероятным вариантом будущего правительства Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

В ФРГ назвали "большую коалицию" самым вероятным вариантом будущего правительства
© РИА Новости

На прошлой неделе руководитель Insa Херман Бинкерт отметил, что некоторые партии не смогут преодолеть необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг (парламент ФРГ). В таком случае их места в парламенте распределят между собой другие партии. На этой неделе первое место в рейтинге популярности политических партий вновь занимает оппозиционный блок ХДС/ХСС, за который готовы проголосовать 30% респондентов. Поэтому он мог бы сформировать правящую коалицию с СДПГ, которая получила 15% голосов респондентов, или с "зелеными" (13%), несмотря на то, что в сумме у них меньше половины голосов.

Результаты опроса показали, что наибольшее число его участников проголосовали бы за "большую коалицию" - 36%. На втором месте коалиция в составе СДПГ, ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП). За нее готовы проголосовать 26%. Только 21% проголосовал бы за альянс в составе ХДС/ХСС и "зеленых" - "черно-зеленую коалицию".

"Большая коалиция" получила такое название, поскольку может быть сформирована двумя крупнейшими партиями. Она уже находилась у власти в Германии в 1966-1969, 2005-2009, 2013-2017 и 2018-2021 гг.

Опрос проводился с 5 по 8 февраля. В нем приняли участие 1 276 человек. Следующие федеральные выборы в ФРГ пройдут осенью 2025 года.

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