WSJ: Китай и США открыли «новый фронт» в Западной Африке

В течение двух лет Китай пытается создать военно-морскую базу в одной из западноафриканских стран, но не может этого сделать из-за противодействия США. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне.

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Издание пишет, что США считают африканское побережье Атлантики своим «стратегическим передним краем» и рассматривают постоянное китайское военное присутствие там как «серьезную угрозу американской безопасности».

В первую очередь Вашингтон стремится не допустить создания военно-морской базы, где Пекин мог бы перевооружать и ремонтировать боевые корабли.

«Каждый раз, когда китайцы начинают совать нос в какую-либо прибрежную африканскую страну, мы начинаем беспокоиться», — сказал высокопоставленный американский источник.

По его словам, Китай ведет «постоянную закулисную кампанию» с тем чтобы построить базу ВМФ на западных берегах Африки. И уже более двух лет США предпринимают параллельные усилия, пытаясь убедить африканских лидеров не сотрудничать с Пекином в этом вопросе.

В минувшем августе Али Бонго, тогдашний президент Габон, тайно обещал Си Цзиньпину, что Пекин сможет разместить военные силы в его стране — на побережье Атлантического океана.

Затем Бонго признался в этом высокопоставленному представителю Белого дома, после чего был свергнут собственной гвардией. США же приступили к переговорам с хунтой, отговаривая военные власти Габона от размещения китайской базы.