$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Типографию Bild заблокировали из-за несогласия с освещением прессой протестов

Около 120 демонстрантов в Германии, которые выступают против отказа властей освещать протесты в стране, заблокировали типографию, где печатаются популярные немецкие газеты Bild и Welt am Sonntag, сообщило издание Bild.

Типографию Bild заблокировали из-за несогласия с освещением прессой протестов
© РИА Новости

Более 40 машин заблокировали типографию в Аренсбурге, поэтому распространение газет замедлилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

Медиаконцерн Axel Springer, который владеет Bild, уже выразил озабоченность.

В мире