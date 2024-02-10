Типографию Bild заблокировали из-за несогласия с освещением прессой протестов
Около 120 демонстрантов в Германии, которые выступают против отказа властей освещать протесты в стране, заблокировали типографию, где печатаются популярные немецкие газеты Bild и Welt am Sonntag, сообщило издание Bild.
Более 40 машин заблокировали типографию в Аренсбурге, поэтому распространение газет замедлилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.
Медиаконцерн Axel Springer, который владеет Bild, уже выразил озабоченность.