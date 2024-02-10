Молдавские коммунисты призвали бойкотировать «европейский референдум»

Коммунистическая партия Молдавии призвала граждан бойкотировать «европейский референдум». Данное мероприятие не приблизит вступление республики в ЕС, и является «чистой манипуляцией». Так считает член исполкома партии, депутат Константин Старыш, сообщает РИА Новости.

Референдум предложила провести президент Майя Санду. По ее мнению, граждане должны высказаться по поводу вступления республики в ЕС. Мероприятие может пройти в один день с президентскими выборами.

На пленуме Коммунистической партии Молдавии обсудили предложение Санду и выступили против. Там считают, что президент пытается реализовать «очередную мошенническую схему сохранения себя во власти». Референдум не сможет приблизить вступление Молдавии в ЕС.

«Это чистая манипуляция. Коммунисты призывают коллег из других партий и граждан бойкотировать эту аферу», — заявил Старыш.

Саммит ЕС 14 декабря решил начать переговоры о будущем членстве с Украиной и Молдавией. В Молдавии отметили, что хотят присоединиться к Евросоюзу до 2030 года.