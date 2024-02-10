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Мелони и Орбан обсудили "радикальные перемены" в политике ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила главе правительства Венгрии Виктору Орбану присоединиться к группе Европейских консерваторов и реформистов (ECR). Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что ECR — объединение политических сил, выступающее с позиций консерватизма, евроскептицизма, национализма, усиления контроля за миграцией, отношение к семье как основе общества.

По данным агентства, с аналогичным предложением к Орбану обратился и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий.

Встречи политиков, отметили журналисты, прошли в начале февраля. Собеседники пояснили венгерскому премьеру, что ему придется пойти на компромисс по ряду позиций, в частности, по украинскому вопросу.

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Вместе с тем, отметил автор статьи, представители группы заинтересованы во вступлении в нее партии «Фидес» — за счет этого ECR сможет претендовать на ближайших выборах в Европарламент на третье место (сейчас шестое). Это, в свою очередь, может привести к радикальным изменениям в политике ЕС.

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