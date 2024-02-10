Американские избиратели больше не видят в нынешнем президенте США Джо Байдене качеств, которыми должен обладать лидер страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание объясняет, что проблема не только в возрасте 81-летнего Байдена. Многие американцы считают, что он не справляется с ролями ни "государственного деятеля мирового масштаба, ни мастера по ведению переговоров с Конгрессом, ни утешителя [страны] в непростые времена".

Допущенные Байденом ошибки повлияли на его имидж в глазах граждан США особенно сильно, потому что он не производит на них впечатление сильного лидера и не выстроил эмоциональной связи с избирателями, пишет газета.

В то же время связи экс-главы США Дональда Трампа с его сторонниками более крепкие, отмечает издание. Подчеркивается, что они, в отличие от избирателей Байдена, в большинстве своем будут голосовать за Трампа, потому что действительно видят его президентом, а не в качестве протеста против кандидата от другой партии.