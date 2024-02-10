СМИ: избиратели США разочаровались в Байдене
Граждане Соединенных Штатов больше не видят в нынешнем президенте США Джо Байдене качеств, которыми должен обладать лидер страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, избиратели полагают, что 81-летний Байден постоянно проваливает переговоры с лидерами других стран, не умеет договариваться с конгрессменами, не в состоянии найти слова ободрения для людей в непростые времена.
Допущенные Байденом ошибки, заметили журналисты, вредят его имиджу особенно сильно потому, что ему не удалось добиться эмоциональной связи с избирателями.
Экс-президент США Дональд Трамп, напротив, смог установить со своими сторонниками крепкую связь, уточнили эксперты. Они добавили, что избиратели будут голосовать за бизнесмена потому, что действительно видят его президентом.
Напомним, что президентские выборы пройдут в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года.