Граждане Соединенных Штатов больше не видят в нынешнем президенте США Джо Байдене качеств, которыми должен обладать лидер страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, избиратели полагают, что 81-летний Байден постоянно проваливает переговоры с лидерами других стран, не умеет договариваться с конгрессменами, не в состоянии найти слова ободрения для людей в непростые времена.

Допущенные Байденом ошибки, заметили журналисты, вредят его имиджу особенно сильно потому, что ему не удалось добиться эмоциональной связи с избирателями.

Экс-президент США Дональд Трамп, напротив, смог установить со своими сторонниками крепкую связь, уточнили эксперты. Они добавили, что избиратели будут голосовать за бизнесмена потому, что действительно видят его президентом.