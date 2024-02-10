МИД Индии заявили, что страна станет постоянным членом Совбеза ООН
Индия обязательно станет постоянным членом Совета Безопасности ООН, но это будет нелегко. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, общаясь с индийской диаспорой в австралийском городе Перт.
"Мы там будем. Я на 100% уверен, что мы там будем. Но, скажу вам честно, мы не попадем туда с легкостью, потому что в мире очень много соперничества", - сказал министр, выступление которого транслировалось на его странице в Х (ранее Twitter).
По словам Джайшанкара, есть силы, которые попытаются блокировать Индию на ее пути к постоянному членству в Совбезе. "Они будут ставить какие-то препятствия, приводить какие-то аргументы", - пояснил он. "Но я уверен, что мы добьемся этого. И сегодня я уверен в этом больше, чем пять или десять лет назад", - добавил министр.
"Наше время приходит, но нам нужно еще поработать", - резюмировал он.
В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года.
Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.