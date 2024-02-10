МИД Индии заявили, что страна станет постоянным членом Совбеза ООН

"Мы там будем. Я на 100% уверен, что мы там будем. Но, скажу вам честно, мы не попадем туда с легкостью, потому что в мире очень много соперничества", - сказал министр, выступление которого транслировалось на его странице в Х (ранее Twitter).

По словам Джайшанкара, есть силы, которые попытаются блокировать Индию на ее пути к постоянному членству в Совбезе. "Они будут ставить какие-то препятствия, приводить какие-то аргументы", - пояснил он. "Но я уверен, что мы добьемся этого. И сегодня я уверен в этом больше, чем пять или десять лет назад", - добавил министр.