МИД Ирана заявил, что Израиль не сможет вести войну в секторе Газе и Ливане

Ливан находится на переднем крае сопротивления израильским агрессивным планам в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на пресс-конференции в посольстве исламской республики в Бейруте.

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По его словам, вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах"в координации с ливанской армией и правительством "способны защитить Ливан".

"Мы знаем потенциал "Хезболлах", и Израиль не сможет вести войну на два фронта - в секторе Газа и на юге Ливана, - подчеркнул он. - Поэтому, если [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху решится на какую-либо новую авантюру, то это станет для него концом политической карьеры".

Глава иранского МИД утверждал, что "победителями в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке станут отряды сопротивления и палестинский народ, а поджигателей войны ждет поражение". Он назвал США, которые не смогли остановить израильскую агрессию, главным виновником обострения обстановки в регионе.

"Мы с самого начала предупреждали Вашингтон, что если вторжение в Газу не будет прекращено, то война распространится по всему региону", - указал Абдоллахиян.

"Сейчас стало очевидным, что американо-сионистская политика потерпела провал, - отметил он. - Прочный мир и безопасность не могут быть установлены иначе как путем политического урегулирования".

В ходе рабочего визита в Бейрут иранский министр провел переговоры со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом и премьер-министром республики Наджибом Микати. Он встретился также с генеральным секретарем шиитской партии "Хезболлах" Хасаном Насруллой и руководством палестинских радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад".