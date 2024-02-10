Президент Сенегала прокомментировал обвинения в захвате власти

Президент Сенегала Маки Саль отверг обвинения в том, что пытается удержать власть, перенося срок выборов. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

"Я абсолютно ни к чему не стремлюсь, кроме как оставить страну в мире и стабильности. <...> Я полностью готов передать эстафету. Я всегда был склонен к этому", - сказал он.

Ранее Саль объявил о решении начать поиск путей и средств для осуществления процесса примирения в стране ради сохранения и укрепления стабильности. Саль дал указание министру юстиции принять необходимые меры, чтобы успокоить общественную жизнь и приступить к национальному диалогу в целях подготовки предстоящих президентских выборов.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым заявки некоторых политиков на участие в выборах были отвергнуты. Создания такой комиссии потребовала Сенегальская демократическая партия, заявка кандидата которой - Карима Вада - была отклонена по причине наличия у него двойного гражданства. Партия обвинила в коррупции некоторых членов конституционного совета, которым было поручено проверить кандидатуры. Саль назвал это открытым конфликтом и причиной переноса выборов - решения, к которому он пришел после консультаций с премьер-министром, парламентом, руководителями других органов власти.