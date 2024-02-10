СМИ: Байден помешал Шольцу послать сигнал России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал с визитом в США в худший момент для президента Джо Байдена и не смог добиться главной цели: послать важный сигнал Москве. Об этом сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что канцлера беспокоят складывающаяся не в пользу Киева международная ситуация и регулярные неудачи ВСУ. Шольц решил поддержать Зеленского, продемонстрировав ему единство западных элит, но выбрал неудачный момент для визита в США.

«Поездка Шольца в Вашингтон должна была показать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден отказался от роли влиятельного партнера», — пишет Spiegel.

Автор статьи считает, что визит состоялся в момент, когда хозяин Белого дома выглядит наиболее слабым и уязвимым за все время президентства.