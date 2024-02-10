На Украине уволили первого замминистра обороны

Власти Украины уволили Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны республики, рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Владимир Зеленский существенно обновил военное руководство страны. В частности, украинский лидер отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

«Сегодня кабинетом министров Украины уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу», — отметил Мельничук.

По данным агентства, Павлюк может занять место Сырского.