Эстония проигнорировала просьбу РФ обеспечить безопасность на выборах

Эстония проигнорировала запрос России по обеспечению безопасности на выборах, рассказал временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин. Об этом пишет РИА «Новости».

При посольстве РФ в Таллине 17 марта будет открыт участок для голосования на выборах президента России.

Дипломат пояснил, что в соответствии с Венской конвенцией 1961 года на эстонскую сторону возложено обязательство принимать все надлежащие меры для защиты здания российского диппредставительства от любых возможных провокаций, включая вторжение.

В 2023 году посольство обратилось в МИД Эстонии с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности участников голосования и сотрудников избирательной комиссии. Вторичный запрос был направлен в январе 2024 года, отметил Салимуллин.

По его словам, в настоящее время сотрудники дипмиссии ожидают реакции эстонских коллег и надеются, что «они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью».