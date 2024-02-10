Эстония проигнорировала просьбу РФ обеспечить безопасность на выборах
Эстония проигнорировала запрос России по обеспечению безопасности на выборах, рассказал временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин. Об этом пишет РИА «Новости».
При посольстве РФ в Таллине 17 марта будет открыт участок для голосования на выборах президента России.
Дипломат пояснил, что в соответствии с Венской конвенцией 1961 года на эстонскую сторону возложено обязательство принимать все надлежащие меры для защиты здания российского диппредставительства от любых возможных провокаций, включая вторжение.
В 2023 году посольство обратилось в МИД Эстонии с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности участников голосования и сотрудников избирательной комиссии. Вторичный запрос был направлен в январе 2024 года, отметил Салимуллин.
По его словам, в настоящее время сотрудники дипмиссии ожидают реакции эстонских коллег и надеются, что «они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжит добиваться исполнения прибалтами своих обязательств по обеспечению безопасности выборов и, в случае продолжения саботажа, будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.