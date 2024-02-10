Высокопоставленные немецкие военачальники посетили Киев в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Telegram-канал «BILD на русском».

По данным портала, генералы были замечены в одной из гостиниц города в четверг, 8 февраля.

В Минобороны ФРГ уточнили, что на Украину были направлены генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

В ведомстве отметили, что целью визита был «дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах».

Обозреватель Хаген Мейр пояснил, что в ходе поездки военачальники намеревались принять меры к ускорению сотрудничества между Берлином и Киевом в оборонной сфере.