Вице-спикер парламента Словакии Блага осудил истерику Запада после интервью Путина
Истерика западных либералов насчет интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону лишь подтверждает, что современный либерализм ненавидит свободу и дискуссию.
Такое мнение в своем Telegram-канале написал вице-спикер словацкого парламента Любош Блага.
Он заявил, что с нетерпением ждет возможности полностью послушать интервью главы РФ Карлсону.
«Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию – их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой», – пишет Блага.
Вице-спикер словацкого парламента отметил, что “в аналогичном ментальном спазме Запад был во времена нацизма в Германии, когда любое инакомыслие было под запретом”.
По его словам, у Запада, как и раньше, лишь одна цель – это уничтожение России.
Блага добавил, что Словакия выступает за мир. По его словам, Словакия отвергает ненависть по отношению к России и Белоруссии. Он подчеркнул, что Словакия хочет слышать мнение у России, так как «иначе компромисс никогда не будет найден».