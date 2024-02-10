Истерика западных либералов насчет интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону лишь подтверждает, что современный либерализм ненавидит свободу и дискуссию.

Такое мнение в своем Telegram-канале написал вице-спикер словацкого парламента Любош Блага.

Он заявил, что с нетерпением ждет возможности полностью послушать интервью главы РФ Карлсону.

«Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию – их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой», – пишет Блага.

Вице-спикер словацкого парламента отметил, что “в аналогичном ментальном спазме Запад был во времена нацизма в Германии, когда любое инакомыслие было под запретом”.

По его словам, у Запада, как и раньше, лишь одна цель – это уничтожение России.