В США признали ошибки в подходе к конфликту в Газе

Администрация США признала ошибки в подходе к конфликту, который начался в секторе Газа. Об этом на закрытых встречах с американцами арабского происхождения заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, пишет The New York Times (NYT).

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«Мы отлично знаем, что с 7 октября мы допустили оплошности в том, как реагировали на этот кризис», — цитирует издание слова чиновника.

Файнер также выразил сомнение в том, что правительство Израиля хочет делать «значимые шаги» на пути к обретению Палестиной государственности.

В администрации США считают, что для создания палестинского государства важно будет установление официальных дипотношений между Израилем и Саудовской Аравией. Для этого, по мнению Файнера, будут нужны политические жертвы от обеих стран.