Перед выборами распространяется много нехорошей информации. Камала Харрис (Вице-президент США) сочла отчёт о плохой памяти Джо Байдена (Главы страны) политически мотивированным. Она также посчитала неверными оценки, которые даны лидеру в докладе Роберта Хёра (Специального прокурора). О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории ТАСС.

Как известно, Роберт Хёр по результатам разбирательства не стал предъявлять президенту Соединённых Штатов Америки обвинения в ненадлежащем обращении с документами с грифами секретности. При этом спецпрокурор заметил, что Джозеф Байден умышленно хранил секретные бумаги. Одним из оснований для отсутствия обвинений стала плохая память лидера США.

Но Камала Харрис стала бороться за то, чтобы на главу страны всё-таки завели дело. Она отметила, что высказывания этого прокурора безосновательны, неверны и неуместны. То, как охарактеризованы в докладе действия главы страны, абсолютно неверно с точки зрения фактов. Это, на взгляд вице-президента, политически мотивировано, безосновательно.

В отчёте отмечается, что Джозеф Байден в ходе дачи показаний не мог вспомнить даты многих важных событий своей биографии, что, по мнению Хёра, доказывает наличие проблем с памятью. Там указано, что он не помнил, когда был вице-президентом (в первый день дачи показаний забыл, когда завершился его срок, а во второй – когда он начался). Он не помнил, хотя прошло всего несколько лет, когда скончался его сын Бо. Как известно, старший сын Байдена умер от опухоли мозга в 2015 году.

Но следует отметить, что большинство людей не вспомнят, например, год своего окончания школы или института (вычисления не считаются). Многие мужчины не скажут без напоминания в телефоне даты свадьбы, дня рождения тёщи и тому подобных цифр. Так что ошибки Джо Байдена вполне естественны.