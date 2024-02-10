Хиллари Клинтон назвали военной преступницей на ее лекции в Нью-Йорке

Хулиганы часто пытаются прославиться, оскорбляя кого-нибудь известного. Хиллари Клинтон (Экс-госсекретаря США) сочли военным преступником на её лекции в Нью-Йорке. Протестующие ворвались в аудиторию, где выступала с лекцией политическая деятельница. Они начали выкрикивать в её адрес оскорбления, назвав Хиллари Клинтон военным преступником. Видеозапись случая разошлась по социальным сетям. По информации издания Ahram Online, происшествие произошло в Институте мировой политики Колумбийского университета (штат Нью-Йорк). О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “Ведомости”.

Один из протестующих сообщил Хиллари Клинтон, что жители Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины, а также американский народ никогда её не простят. Конференция, где выступала политическая деятельница, была приостановлена, участники акции выкрикивали аналогичные обвинения и в отношении постоянного представителя Соединённых Штатов Америки в Организации Объединённых Наций Линды Томас-Гринфилд. Они также выступали с лозунгами в поддержку Палестины. Через некоторое время охрана смогла вывести протестующих за пределы помещения.

Хиллари Клинтон, когда её выступление было прервано, объявила, что люди имеют право на протест. Однако, как пояснила знаменитость, им нельзя срывать мероприятия или лекции.