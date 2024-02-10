Канада отказалась комментировать запрос РФ на экстрадицию нациста Гуньки

Как заявил представитель пресс-службы ведомства Иен Маклауд, такие запросы являются «конфиденциальными межгосударственными сообщениями», комментировать их можно только после того, как обнародует суд. Минюст отметил, что у Канады и России нет договора об экстрадиции, передает ТАСС.