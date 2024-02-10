Канада отказалась комментировать запрос РФ на экстрадицию нациста Гуньки

Минюст Канады не стал комментировать российский запрос на экстрадицию бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Гуньки
Министерство юстиции Канады отказалось сообщать, получило ли запрос российской прокуратуры на экстрадицию бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки.
Как заявил представитель пресс-службы ведомства Иен Маклауд, такие запросы являются «конфиденциальными межгосударственными сообщениями», комментировать их можно только после того, как обнародует суд. Минюст отметил, что у Канады и России нет договора об экстрадиции, передает ТАСС.
Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам премьер-министр страны Джастин Трюдо.
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