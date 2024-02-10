"Врачи без границ" предупредили о последствиях наступления Израиля на Рафах
Наземное наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа приведет к катастрофическим последствиям в случае, если оно состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию «Врачи без границ».
Там указали, что наступление не должно состояться. В организации выражают обеспокоенность за безопасность около 1,5 миллиона палестинцев, проживающих в этом районе сектора Газа.
Отмечается, что бомбардировки авиации этой зоны продолжаются, более миллиона людей – живущих в палатках и самодельных укрытиях — сейчас сталкиваются с драматической ситуацией.
Ранее издание Jerusalem Post написало, что глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство властей Египта. 9 февраля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и военному ведомство представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа. Израильские военные считают, что там остались четыре батальона ХАМАС.