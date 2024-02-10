"Врачи без границ" предупредили о последствиях наступления Израиля на Рафах

Наземное наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа приведет к катастрофическим последствиям в случае, если оно состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию «Врачи без границ».

Там указали, что наступление не должно состояться. В организации выражают обеспокоенность за безопасность около 1,5 миллиона палестинцев, проживающих в этом районе сектора Газа.

Отмечается, что бомбардировки авиации этой зоны продолжаются, более миллиона людей – живущих в палатках и самодельных укрытиях — сейчас сталкиваются с драматической ситуацией.