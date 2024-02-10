Трамп допустил начало третьей мировой войны до конца срока Байдена

Американский лидер Джо Байден может успеть развязать третью мировую войну до окончания своего президентского срока. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Он отметил, что Байдену осталось править 10 месяцев. «За 10 месяцев можно успеть навредить нашей стране, в том числе третьей мировой войной. <...> Учитывая то, как развиваются события, мы закончим третьей мировой», — допустил политик.

Трамп добавил, что Байден не может связно произнести и двух предложений, но отвечает за переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей. «Уверен, еще никогда мы не были в настолько опасном положении», — подчеркнул он.