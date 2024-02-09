Маск отреагировал на идею «проверить» вменяемость Байдена
Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск прокомментировал шуточное предложение «проверить» вменяемость американского президента Джо Байдена перед применением ядерного оружия.
Идею предложил в социальной сети X главный редактор сатирического журнала «Вавилонская пчела» Кайл Манн. Журналист прореагировал на недавнюю ошибку Байдена, который перепутал Египет и Мексику. По словам Манна, в случае, если Байден решит когда-нибудь применить ядерное оружие, ему необходимо будет задать ряд вопросов, чтобы проверить адекватность американского лидера.
«Я надеюсь, что прежде чем они позволят Байдену запустить ядерное оружие, у них возникнет своего рода сложный вопрос, например: “В какой стране есть большие пирамиды и сфинксы?”», — написал он.
Это сообщение заметил и прокомментировал Илон Маск. На предложение он ответил смеющимся эмодзи.
Напомним, что ранее Байден назвал лидера Египта президентом Мексики.