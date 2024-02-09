Маск отреагировал на идею «проверить» вменяемость Байдена

Идею предложил в социальной сети X главный редактор сатирического журнала «Вавилонская пчела» Кайл Манн. Журналист прореагировал на недавнюю ошибку Байдена, который перепутал Египет и Мексику. По словам Манна, в случае, если Байден решит когда-нибудь применить ядерное оружие, ему необходимо будет задать ряд вопросов, чтобы проверить адекватность американского лидера.