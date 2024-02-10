Врач Обамы считает, что Байдену нужно пройти много тестов на здравомыслие

Действующему президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джозефу Байдену необходимо пройти целый ряд тестов на здравомыслие, которые смогут оценить его когнитивные способности до участия в президентских выборах. Таким мнением поделился личный врач предшественников Байдена — Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей США Ронни Джексон.

© whitehouse

— Ему нужен не один проверочный тест… Ему нужна целая серия когнитивных тестов, объективных, задокументированных и доведенных до американского народа его врачом, — подчеркнул Джексон.

Специалист уточнил, что он заявляет о какой-либо болезни Байдена, например болезни Альцгеймера. По его мнению, глава США испытывает когнитивные трудности из-за своего почтенного возраста.

Джексон подчеркнул, что забывчивость, ляпы и ошибки Байдена говорят о том, что он не должен быть человеком, который отвечает за ядерное оружие в стране и судьбы народов по всему земному шару, сообщает газета New York Post.

В ноябре прошлого года Байдену исполнился 81 год. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях самые нелепые оговорки и словесные ляпы. Врач-геронтолог, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов пообщался с «Вечерней Москвой» и рассказал, что у американского президента, вероятнее всего, есть болезнь Альцгеймера смешанного типа, также у него имеются явные признаки выраженного когнитивного нарушения. Как следствие, деменция у него тоже развита.