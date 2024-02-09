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Залужный сделал первое заявление после отставки

Бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный разместил у себя в Telegram-канале первый после отставки пост. В нем он сообщил, что пока не занимает никакой должности.

Залужный сделал первое заявление после отставки
© globallookpress.com

Залужный отметил, что звание Героя Украины является для него «большой честью».

«Честь и ответственность. Вот что я чувствую перед каждым защитником Украины, несмотря на то, что не занимаю сейчас должностей», — написал он.

По словам Залужного, он «служил и будет служить украинскому народу».

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Ранее стало известно, что Зеленский отправил Залужного в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

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