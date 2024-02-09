Байден не оправдал предвыборные ожидания 42% опрошенных избирателей

Действующий президент США Джо Байден не оправдал предвыборные ожидания 42% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией NBC.

14% респондентов сказали, что Байден справляется с ролью главы государства лучше, чем они ожидали. 44% опрошенных заявили, что президентский срок Байдена проходит так, как они и предполагали.

В то же время 40% участников опроса сказали, что Дональд Трамп, когда занимал пост президента, превзошел их ожидания, 29% считают, что Трамп руководил страной хуже, чем они рассчитывали. 31% заявил, что все соответствовало их предположениям.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3,1 процентных пункта. Исследование проводилось 26-30 января. В нем приняли участие 1тыс. человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в 2024 году.