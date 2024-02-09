Венесуэла начала стягивать войска на границу с Гайаной

Венесуэла стягивает к границе с Гайаной «легкие танки, оснащенные ракетами патрульные катера и бронетранспортеры», сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что об усилении военных сил у границы с Гайаной свидетельствуют спутниковые снимки. В вооруженных силах Венесуэлы было 150 тыс. военнослужащих, в ВС Гайаны – 3 тыс. военнослужащих, передает ТАСС.

В МИД Гайаны изданию заявили, что разочарованы, но не удивлены недобросовестностью Венесуэлы.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания разместит у берегов Гайаны патрульный корабль в знак поддержки государства в территориальном споре вокруг Эссекибо.

Напомним, большинство граждан Венесуэлы проголосовало за присоединение территории Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион – Гайана-Эссекибо.